Valvirginio, Baragli confermato presidente della Cantina Sociale Colli Fiorentini: raduna 700 aziende

Ritano Baragli è stato confermato all’unanimità, in seguito all’assemblea dei soci, presidente della Valvirginio Cantina Sociale Colli Fiorentini. Riconfermato anche Fabrizio Ferretti alla carica di vicepresidente e nominato Gianluca Fusi come altro vicepresidente al posto di Mario Giani, dimissionario, a cui l’assemblea ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto.

“Una riconferma che accolgo con estremo orgoglio e piacere - commenta Ritano Baragli - che ci consente di proseguire con il lavoro avviato da tempo per lo sviluppo delle nostre aziende. La nostra sfida sarà crescere, innovarci e affermarci nell’interesse dei soci e di tutto il settore. Stiamo finalmente vedendo una ripresa dopo un periodo che ha messo a dura prova tutti noi, ma ancora molto c’è da fare”

Il bilancio appena approvato, riferito al periodo che va dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018, racconta di una produzione di uve scarsa, ma dalla qualità ottima. Sono 57mila i quintali di uve prodotte nel 2017, in calo drastico rispetto ai 12omila dell’annata di riferimento 2016, ma che nel 2018 risale e raggiunge quota 100mila. 5,7 milioni di euro da dividere tra i soci, con un aumento del 6%, e un prezzo che sale a 98 euro per ogni quintale di uva conferita.

“La vendemmia 2018 - continua il presidente Baragli - nonostante sia sempre un 20% inferiore a quella del 2016, è un segnale positivo. In un contesto del genere, investire in innovazione diventa una necessità per garantire uno sviluppo sano alle nostre aziende”.

In questa direzione va il progetto innovativo del nuovo Pif- Piano integrato di filiera approvato dalla Regione Toscana per la realizzazione di una nuova linea di vini, spumanti bianchi o rosati da uve sangiovese, attraverso un processo produttivo realizzato con tecnologie avanzate.

In 46 anni di attività, la famiglia della Valvirginio Cantina Sociale Colli Fiorentini si è allargata e oggi conta oltre 700 aziende, in prevalenza situate nelle zone di produzione del Chianti Docg, del Chianti Classico Docg, del Toscano Igt e dell'Olio Igp Toscano, per un totale di 1.500 ettari di vigneti, che ogni anno vinificano una media di 11 milioni di kg di uve e producono oltre 150mila kg di olio extravergine.

All’attivo, Valvirginio ha un importante primato: è stata la prima cantina cooperativa toscana che si è dotata di un impianto fotovoltaico che consente di produrre e utilizzare energia pulita. Nel corso della sua attività, gli investimenti in nuove tecnologie ammontano a ben 10 milioni di euro.

