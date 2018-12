Si riprende mentre sfreccia in superstrada e posta tutto su Facebook, 33enne nei guai

Un 'brivido' che può costare molto caro: un uomo si è ripreso col cellulare mentre guidava in modo azzardato e ora rischia parecchio. Protagonista della vicenda riportata da La Nazione è un 33enne originario della provincia di Avellino. Questi si è filmato col telefonino mentre superava i 160 km/h sulla Firenze-Pisa-Livorno, in seguito avrebbe fatto un secondo video in centro a Pisa in cui guidava tenendo una condotta di certo non esemplare.

L'uomo ha postato i video su Facebook salvo poi rimuoverli pochi istanti più tardi. La polizia postale ha fatto in tempo a estrapolare le immagini dal social e ha avviato le indagini. Ha sentito il 33enne che si è subito scusato, inoltre ha verificato che l'uomo aveva un procedimento penale sospeso per la concessione della messa alla prova. Perciò è stato segnalato all'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne e il caso è finito sulla scrivania del giudice monocratico. Il protagonista dell'episodio era stato già al centro di una simulazione di reato e di una omissione di soccorso in un incidente.

