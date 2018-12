Vigilia di Natale e San Silvestro agli Uffizi, la tabella delle aperture

Galleria degli Uffizi aperte per la vigilia di Natale e per l'ultimo dell'anno. In queste due date, la galleria sarà visitabile, in via straordinaria, da parte del pubblico, ma in orario ridotto. Il 24 dicembre gli Uffizi saranno aperti dalle 8,15 alle 13,50; anche il giardino mediceo di Boboli sarà accessibile, dalle 8,15 alle 16,30 (con ultimo ingresso alle 15,30). Palazzo Pitti resterà chiuso. Il 31 dicembre gli Uffizi resteranno aperti dalle 8,15 alle 13,50, mentre Palazzo Pitti e il giardino di Boboli saranno entrambi chiusi.

