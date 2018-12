Nella mattinata di ieri, domenica 23 dicembre, i carabinieri di Tirrenia hanno arrestato un 34enne di origini macedoni. Questi era ai domiciliari per una condanna per furto. A seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni impostigli, segnalate dai Carabinieri, il Tribunale di Sorveglianza di Pisa ha disposto custodia cautelare in carcere.

