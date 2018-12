Getta benzina sulla zia e minaccia di ucciderla, arrestato 36enne

Ha gettato benzina sulla zia e ha minacciato di darle fuoco, per questo è stato arrestato. A Firenze un 36enne di origini albanesi è finito in manette in via del Sodo dopo una furiose lite con la zia. L'uomo voleva che la parente ritirasse una denuncia presentata a agosto 2018 nei suoi confronti per episodi di violenza, si è recato nella falegnameria della zia e lì stava per accadere il peggio. Ha gettato benzina sulla zia e nel locale, minacciando di dar fuoco a tutto, solo l'intervento dei carabinieri ha salvato la situazione.

Tutte le notizie di Firenze