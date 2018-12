Natale sfortunato, in casa Abc arrivano tre sconfitte

Ecco come sono andate le ultime partite dell'Abc per il 2018.

Abc Solettificio Manetti ko

Si chiude con una sconfitta il 2018 dell’Abc Solettificio Manetti che tra le mura del PalaBetti si arrende al Centro Minibasket Lucca per 69-79 inciampando nella seconda sconfitta stagionale dopo quella contro la capolista Pino Dragons, che adesso allunga a quattro lunghezze di distanza.

Gara intensa e combattuta con Lucca che prova subito ad allungare, l’Abc che riesce ad impattare nella fase centrale della gara e passare al comando, ma con il finale che vede nuovamente scappare la squadra di coach Piazza.

Una sconfitta amara in uno scontro diretto importante, in cui però c’è la consapevolezza di aver affrontato un quintetto indubbiamente di categoria superiore.

L’Abc ci tiene inoltre a ringraziare tutto il pubblico che ha risposto all’appello per il Teddy Bear Toss: i peluches raccolti, nei prossimi giorni, saranno donati in beneficenza per regalare un sorriso anche ai bambini più bisognosi.

Quintetti.

Abc: Belli, Zani, Tozzi, Verdiani, Delli Carri.

Lucca: Zita, Romano, Barsanti, Nesi, Pagni.

In avvio è Lucca che prova subito ad incanalare la sfida cercando di scappare già al decimo guidata da Romano (10 punti nella sola prima frazione), tanto che il parziale si chiude sul 21-13.

Nel secondo, caldissimo, periodo l’Abc cala la carta della zona e riesce a tenere il passo del Cmb: nonostante le tante chiamate arbitrali tra cui due tecnici, e il nervosismo crescente sia da una parte che dall’altra, i gialloblu restano in scia e non permettono agli ospiti di scappare, così si va al riposo lungo sul 31-38.

Nella ripresa una partita già combattuta diviene assolutamente avvincente. Aprono le danze Terrosi e Zani per il -3 (35-38), Lucca schiera la zona, ma il fallo su Terrosi unito al tecnico di Nesi regala quattro liberi all’Abc che il n.10 gialloblu non sbaglia: 4/4 per il -1 (42-43), poi ci pensa capitan Delli Carri in contropiede a mettere la firma sul primo sorpasso castellano (46-45). Il botta e risposta tra Belli e Tempestini dalla lunga distanza sigla la nuova parità al 29′ (53-53) finchè Barsanti dalla lunetta manda tutti all’ultimo intervallo sul +3 Lucca (55-58).

La quarta frazione si apre con il break di Lucca che in quattro minuti affonda un parziale di 5-12 che dà il via all’allungo definitivo (60-70 al 34′). Cinque punti di Terrosi cercano di tenere vive le speranze gialloblu (67-71 al 36′), ma la tripla di Romano e il canestro di Santini servito dallo show di Tempestini diventano decisivi: 67-77 con gli ultimi due giri di lancette. L’Abc tenta il tutto per tutto, ma Lucca c’è, amministra e porta a casa i due punti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – CMB JUNIOR LUCCA 69-79

Parziali: 13-21; 31-38 (18-17); 55-58 (24-20); 69-79 (14-21)

Abc Solettificio Manetti: Zani 5, Flotta ne, Tozzi 11, Terrosi 21, Daly, Ticciati, Cantini, Cavini ne, Verdiani 14, Calalmassi ne, Delli Carri 11, Belli 7. All. Betti. Ass. Manetti, Lazzeretti.

Cmb Junior Lucca: Zita 8, Romano 19, Tempestini 17, Barsanti 7, Russo 1, Nesi 11, Simonetti , Pagni 8, Redini, Pierini 2, Santini 6. All. Piazza. Ass. Chiarello, Puschi.

Arbitri: Panelli di Montecatini, Solfanelli di Livorno.

Gialloblu sconfitto a Vaiano

Doppia sconfitta prima della sosta per il Gialloblu Castelfiorentino e il Basket Castelfiorentino femminile, ko rispettivamente a Vaiano e a Montecatini.

Nella penultima giornata di andata del campionato di serie D non arriva il bis per i ragazzi di Francesco Ferazzi che a Vaiano si arrendono con un perentorio 94-56. Gara rimasta aperta per le prime due frazioni, ma poi presa definitivamente in mano dai padroni di casa al rientro dall’intervallo lungo.

Ottimo avvio per i gialloblu che girano bene nel primo quarto e realizzano tanto chiudendo il periodo con la testa avanti (22-23). Nella seconda frazione, però, i locali prendono in mano l’inerzia ed iniziano ad allungare andando al riposo sul +9 (43-34). Al rientro Vaiano prosegue la corsa e piazza il break decisivo: un parziale di 31-8 nel terzo periodo indirizza la sfida ed inizia a far partire i titoli di coda (74-42 al 30′). Così nell’ultima frazione si gioca soltanto per le statistiche fino al 94-56 che fa calare il sipario.

VALBISENZIO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 94-56

Parziali: 22-23; 43-34 (21-11); 74-42 (31-8); 94-56 (20-14)

Tabellino: Cicilano 14, Iserani 5, Meoni 6, Turini 19, Ciampolini 4, Mancini 2, Talluri 6, Buti, Mugnaini, Pratelli. All. Ferazzi. Ass. Corbinelli.

Arbitri: Bertilacchi di Capannori, Profeti di Rosignano.

Basket Castelfiorentino femminile ko a Montecatini

Niente da fare neppure a Montecatini dove le ragazze del di Lorenzo Volterrani cedono il passo alle padrone di casa per 54-30 nell’ultima giornata di andata del campionato di Promozione Femminile.

Contro la seconda forza del campionato, e reduci da una settimana di problemi legati ad infortuni e assenze, le gialloblu sono costrette da subito ad inseguire anche se nella prima frazione riescono a restare in scia con le locali: al 10′ siamo sul 15-8. Ma è nel secondo quarto che Montecatini affonda il break letale: un parziale di 11-2 manda tutti negli spogliatoi sul 26-10. Nella ripresa le gialloblu cercano di riaprire la sfida, anche se al 30′ le lunghezze di distanza sono ancora 11 (32-21), finchè nell’ultimo quarto Montecatini spinge il piede sull’acceleratore e scappa definitivamente.

P.F. MONTECATINI - BASKET CASTELFIORENTINO 54-30

Parziali: 15-8; 26-10 (11-2); 32-21 (6-11); 54-30 (22-9)

Tabellino: Lucchesi 4, Baldinotti, Tortorelli, Ferradini 2, Fiorentino 4, Ulivieri 8, Lari 9, Andries, De Felice, Bongini 3, Barberi. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Filippelli di Livorno.



