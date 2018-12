Restyling per la frazione della Romola: il resoconto dell'assemblea

Il nuovo volto urbano che permetterà alla frazione della Romola di acquisire nuove funzioni e spazi pubblici a disposizione della comunità è stato deciso insieme alla comunità. Nel corso di un’assemblea pubblica, che si è tenuta alcuni giorni fa nella palestra di via Treggiaia, il sindaco Massimiliano Pescini, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Ciappi, insieme agli altri componenti della giunta comunale, Donatella Viviani, Elisabetta Masti, Chiara Molducci e Consuelo Cavallini, hanno illustrato lo studio di fattibilità elaborato dal personale dell’Ufficio Lavori Pubblici, diretto dall’ingegnere Massimo Conti. Tra le varie ipotesi, elaborate per la riqualificazione di piazza IV Novembre, è stata scelta, dopo aver condiviso le possibili soluzioni con i cittadini presenti all’incontro, quella che trasformerà una parte della piazza in un’area pedonale attraverso la creazione di uno spazio destinato alle funzioni di aggregazione.

“Il progetto che ha ottenuto il consenso della maggior parte delle persone e risponde alle loro esigenze – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Ciappi – prevede una parziale pedonalizzazione della piazza che continuerà a mantenere la funzione originaria di spazio pubblico; i cittadini hanno chiesto espressamente di utilizzare piazza IV Novembre come luogo di incontro e di interazione, un punto di contatto nel centro storico in cui le diverse generazioni possano coltivare interessi, condividere opportunità di scambio e confronto legate al senso di appartenenza alla comunità e al vivere civile”. L’intervento di riqualificazione di piazza IV Novembre è parte di un progetto più ampio e complesso che mira ad attuare un completo intervento di restyling delle aree più fruite e transitate della frazione de La Romola, centro urbano situato a nord di San Casciano.

“Con un investimento che richiederà presumibilmente una spesa stimata intorno ai 200mila euro – prosegue l’assessore Ciappi - il Comune metterà mano alla risistemazione via della Chiesa, che sarà interessata da un’opera di riasfaltatura, e piazza Peschi su cui procederemo con il rifacimento del manto stradale e dei sottoservizi”. Sono una cinquantina i romolini che vivono nelle due piazze e in via della Chiesa. “E’ stata un’assemblea partecipata e utile – ha aggiunto il sindaco Massimiliano Pescini - che ci ha permesso di decidere insieme ai cittadini il futuro del centro storico della Romola, pregiato e amatissimo dai residenti”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

