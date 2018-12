Incidente sulla A11 in direzione Firenze, al km 39, intorno alle ore 10.20 di oggi. Sarebbero coinvolti due mezzi con almeno una persona ferita. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Pescia e Montecatini che ha messo in sicurezza il mezzo incidentato e ha collaborato con il personale sanitario per estrarre il ferito dalla vettura. Sul posto anche il personale di Autostrade.

