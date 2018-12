Abbattuti i pini di piazza Marconi, ipotesi riqualificazione a Limite

Sono stati abbattuti questa mattina i pini adiacenti al giardino della scuola primaria “G. Marconi” di Limite sull’Arno. La ditta incaricata dal Comune ha provveduto all’intervento sulle piante che interessano gli spazi esterni destinati al gioco dei bambini che frequentano i plessi scolastici. L’abbattimento si è reso necessario per garantire la sicurezza delle aree utilizzate quotidianamente. Nel mese di settembre, il Comune era già intervenuto con il taglio di alcuni rami, la potatura e il controllo.

“I lavori si inseriscono nel piano straordinario di potatura e manutenzione di pressoché l’intero patrimonio arboreo comunale avviato lo scorso anno e rifinanziato con 16.000 euro nell’ultima variazione di bilancio in vista dei prossimi mesi. Abbattere un albero è sempre difficile e triste, ma come sindaco sento il dovere di tutelare l’incolumità dei cittadini. Per piazza Marconi stiamo studiando la possibilità di una riqualificazione”, commenta il sindaco Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

