Accattonaggio con animali, Xekalos (M5S) e Torselli (FdI): "Il Comune non fa niente"

"Solo ad agosto erano oltre 700 le sanzioni per accattonaggio e di queste una sola sanzione. Siamo molto preoccupati per come questo fenomeno stia crescendo a dismisura nell'impotenza della Polizia Municipale." commentano i capogruppo del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, Arianna Xekalos e Francesco Torselli.

"Di fronte a questa emergenza, ad inizio anno abbiamo evidenziato come la Polizia Municipale non abbia gli strumenti, né legislativi, né tecnologici, necessari ad effettuare efficaci azioni di contrasto" - continuano Xekalos e Torselli" - "Per questo abbiamo presentato già da tempo una mozione ed una risoluzione per modificare la L.R. n. 59/2009 ed il Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Firenze, che ad oggi non prevedono la possibilità dell’allontanamento dell’animale da colui che lo utilizzi per attività di accattonaggio."

"La verità è che la Polizia non ha gli strumenti necessari per leggere “in tempo reale” il microchip dell’animale utilizzato in operazioni di accattonaggio, e né la Regione né il Comune hanno intenzione di procurarglieli" concludono Xekalos e Torselli

