Aspettando la Befana, eventi e presepi a cavallo del nuovo anno

Ultimi giorni utili per vivere il clima delle festività natalizie anche a Certaldo. Sabato 29 e domenica 30 dicembre verrà allestito in Piazza Boccaccio l’ultimo “Mercatino Natalizio” dell’anno, organizzato dall’associazione €uro.

Entrati nel 2019, il primo appuntamento in piazza sarà come sempre il 6 gennaio con la Befana, evento organizzato dalla Pro Loco, che vedrà scendere in piazza Boccaccio alle ore 16 l'anziana signora con dolci regali per i presenti.

Ma tutti i giorni fino al 6 sarà sempre possibile visitare i presepi. Ricordiamo che sono allestiti la Natività, sotto la Loggia di Palazzo Pretorio, ed il presepe monumentale, nei locali della Limonaia di Palazzo Giannozzi, realizzati entrambi dall’Associazione Centro Storico Certaldo Alto. Nel Chiostro del Convento degli Agostiniani sono invece visibili decine di piccoli Presepi allestiti dalle Scuole dell'Infanzia e dalla classi delle Scuole Primarie di Certaldo. Nel paese basso si possono invece ammirare: nella Chiesa di San Tommaso Apostolo in piazza Boccaccio il Presepe della Propositura; in Via Leopardi 6, nello spazio allestito dalla Misericordia, il "Presepone" di Sergio Pratesi, i suggestivi presepi e le scene della vita di Gesù in miniatura realizzate da Renzo Ficozzi; il presepe dei ragazzi del Centro Il Papiro realizzato in collaborazione con l'Associazione genitori ragazzi disabili.

Nei musei di Certaldo Alto sono invece sempre visitabili due mostre. In Palazzo Pretorio la mostra personale dell’artista Franco Franchi, “Sognando Itaca”. Alla Casa di Boccaccio la mostra di pittura “Omaggio a Boccaccio: dieci + 1”, una selezione delle oltre 700 opere di proprietà del Comune di Certaldo ed ispirate alle novelle del Decameron; l’attuale allestimento vede esposte opere che hanno come tema la decima giornata del Decameron.

I musei di Palazzo Pretorio e Casa di Boccaccio sono visitabili dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e saranno aperti anche martedì 1 gennaio 2019.

Ingresso cumulativo euro 4,00 comprensivo di visita di musei e mostre. Info tel. 0571 656721.

