Una Peugeot 206 Sw è andata in fiamme in piazza Leopoldo a Firenze: nell'incendio è rimasta coinvolta un'altra vettura. Il mezzo ha preso fuoco dal vano motore intorno alle 13, vicino ad altre vetture parcheggiate. Sul posto i vigili del fuoco di Firenze. Non sono note le cause del divampare del rogo.

