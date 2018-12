Espulso dal centro di accoglienza per droga, il TAR lo riammette

Era stato sorpreso con alcune piantine di marijuana e il centro di accoglienza dove risiedeva lo aveva espulso revocandogli lo status di richiedente asilo, ma il Tar ha accolto il suo ricorso e lo ha riammesso alla tutela e lo Stato gli pagherà l'avvocato, 1500 euro. È accaduto alle porte di Pisa, il migrante risiedeva in un centro della Croce Rossa. La storia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno.

Per l'ordinanza del Tar, le accuse contro il migrante erano troppo generiche, "solo un ripetuto, astratto e generico cenno al deferimento per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ma senza alcuna descrizione delle concrete condotte contestate, e senza che vengano chiarite le circostanze di tempo e di luogo in cui queste si sarebbero verificate".

