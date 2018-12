Si è sentito male a bordo di una nave diretta a Olbia ieri sera a un miglio dal porto di Livorno è stato soccorso grazie all'intervento della capitaneria livornese. L'allarme è scattato verso le 21. Una motovedetta ha subito raggiunto la nave, affiancandola, e ha effettuato il trasbordo del passeggero che, accompagnato dal medico della nave in assistenza, è stato sbarcato in banchina e quindi trasferito in ospedale su un'ambulanza del 118.

