Meno tasse nel 2019 a Carmignano: i progetti della giunta Prestanti

Capillare manutenzione del patrimonio pubblico, prevenzione del rischio idrogeologico, sostegno alle attività produttive, commerciali, turistiche e culturali del territorio. E poi ancora interventi mirati su Scuola e Sociale. Tutto ciò mantenendo invariate tasse e tariffe comunali, anzi avviando la riduzione della Tari. Sono queste le priorità della giunta Prestanti, che ha tirato le somme sull’anno trascorso ed ha espresso i “buoni propositi” per quello che sta per iniziare, e cioè investimenti da 2 milioni e 400mila euro per l’ambiente, 1 milione e 700 mila sul fronte dei lavori pubblici, 1 milione e 600mila euro per la scuola e 1 milione e mezzo per il sociale.

“Il 2018 è stato un anno molto intenso durante il quale siamo intervenuti su vari fronti e abbiamo progettato una serie di operazioni necessarie per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e per la tutela dei cittadini – ha spiegato il sindaco Edoardo Prestanti -. Tra i tanti progetti portati avanti quest’anno, il potenziamento del sistema di videosorveglianza, il più grande investimento fatto dal Comune negli ultimi dieci anni per quanto riguarda la sicurezza del territorio, grazie al quale siamo andati a coprire tutte le entrate e le uscite di Carmignano. Ma anche il piano di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, che ha permesso di sostituire tutti i corpi illuminanti con lampade a led di ultima generazione, così da rendere le strade più sicure e garantire benefici ambientali e risparmi economici. E poi la capillare manutenzione fatta sul patrimonio pubblico del Comune, dai cimiteri alle aree verdi, fino alla rete stradale. Un lavoro importante per un territorio come il nostro, che ha bisogno non tanto di grandi opere quanto della cura puntuale e precisa del patrimonio esistente, che richiede essere valorizzato e di crescere dal punto di vista turistico e della qualità della vita di coloro che qui vivono e lavorano. Nel 2019 continueremo seguendo questa linea, ossia con la difesa dei beni comuni e la promozione di buone pratiche, il tutto sempre senza aumentare tasse, tariffe e tributi, e senza togliere servizi o ridurre risorse destinate ai vari ambiti di intervento”.

Per quanto riguarda il 2019, il primo grande intervento che sarà fatto sarà l’avvio dei lavori, subito dopo le festività, per la realizzazione della pista ciclopedonale nell’ambito del Parco Agricolo della Piana: una pista, finanziata dalla Regione Toscana, che unirà il Parco Museo Q. Martini di Seano con via Don Minzoni a Seano, si congiungerà con la Villa Medicea di Poggio a Caiano e da lì, attraverso il Ponte Manetti, con le Cascine di Tavola. Durante il nuovo anno sarà completato, grazie anche all'arrivo di fondi ministeriali, il progetto del potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune; verranno poi effettuati numerosi interventi di manutenzione straordinaria su strade, marciapiedi, giardini e scuole. Confermati anche nel 2019 i fondi di aiuto alle nuove e già esistenti attività commerciali e le risorse stanziate per scuola, sociale, ambiente, cultura e sport. Il 2019 sarà anche l’anno della rinascita dell’antico complesso di Santa Caterina: dopo il percorso partecipativo e il concorso di idee, nell’anno che sta per iniziare sarà elaborato il progetto definitivo per il recupero della struttura.

Tanti i progetti portati avanti nel 2018 dai vari assessorati, altrettanti quelli che si concretizzeranno nel 2019.

L’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Ceccarelli nel 2018 ha concentrato la sua azione nel potenziamento del sistema di videosorveglianza e nell’efficientamento della pubblica illuminazione, ma anche nella posa della fibra. Numerosi sono stati gli interventi di manutenzione su strade e marciapiedi lungo tutto il territorio, con progetti mirati su Seano e Comeana. Da segnalare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole Q. Martini di Seano e N. Sauro di Comeana, e quelli di ritinteggiatura degli altri plessi scolastici; il rifacimento del tetto del centro cottura a La Serra e gli interventi allo Spazio d’Arte Moretti di Carmignano, che ha riaperto al pubblico dopo anni di chiusura; la risistemazione del cimitero di Poggio alla Malva e gli interventi sui giardini del territorio. Per il 2019 sono in ponte interventi su strade e marciapiedi a Seano, Comeana, La Serra e Colle; sarà fatto un primo intervento sul borgo di Artimino e si procederà con il secondo lotto di lavori alla Rocca di Carmignano. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, sarà il turno di quello della Serra, mentre sui giardini s’interverrà a Seano, zona Pista Rossa e giardino A. Palloni. Saranno poi realizzati nuovi parcheggi e saranno effettuati altri interventi sulle scuole. Il tutto tenendo sempre alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, con l’inserimento di deterrenti per la velocità di autoveicoli. Nel 2019, inoltre, si concretizzeranno i lavori al momento in gara, come i marciapiedi di Pucci e Verdini e quelli di via Marconi, l’asfaltatura di via Macia e strade limitrofe, gli interventi al cimitero di Bacchereto, alcuni lavori su strade bianche comunali e la messa in sicurezza del Brucio.

Per quanto riguarda lo Sport, i risultati ottenuti negli anni stanno crescendo: nel 2018 le associazioni sportive attive erano 36 per 17 discipline, con circa 3000 tesserati, dei quali la metà ha svolto attività in impianti comunali. Tra le novità, nel 2019 sarà dato il via al nuovo bando di gestione del Tennis di Seano, bando nel quale sarà previsto un affitto che andrà a finanziare un fondo di aiuto per le famiglie in difficoltà incapaci di poter garantire l’attività sportiva ai propri figli. La volontà dell’amministrazione è infatti quella di non lasciare nessuno indietro e dare a tutti la possibilità di fare attività sportiva, uno dei metodi più efficaci per prevenire molte malattie e per favorire l’integrazione e la socializzazione. Confermati poi la Festa dello Sport a aprile, la settimana dello sport nelle scuole, i corsi BLSD e ASA, quelli di ginnastica dolce per la terza età e i corsi di nuoto estivi.

Ingenti gli interventi portati avanti nel corso dell'anno che sta per terminare dal vicesindaco e assessore all’Ambiente Federico Migaldi: nel 2018 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra Regione e Comuni beneficiari per la realizzazione di percorsi ciclopedonali, accordo che porterà nel 2019 alla realizzazione di una ciclopista sul torrente Ombrone a Comeana, una passerella ciclopedonale sul torrente Furba e una ciclopista sul torrente Furba a Seano. Nel 2018 sono poi stati rimossi tutti i rifiuti ed è stata bonificata un'area in località Pinone, sul Montalbano, trasformatasi nel corso degli anni in una grande discarica a cielo aperto; il Comune ha anche dato avvio ad una serie di campagne comunicative e ambientali quali la lotta alle affissioni abusive e alla plastica monouso. E’ entrata poi a regime quest’anno la disinfestazione biologica contro le zanzare, sistema che ha iniziato a portare i suoi buoni frutti, mentre prosegue con ancora più vigore la battaglia ambientale contro l’uso di Glifosato e di pesticidi sull’intero territorio comunale. Nel 2019 continuerà la collaborazione tra cittadini, amministrazione, Genio Civile e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza e rigenerazione dei corsi d’acqua, tra cui Elzana e Furba. Resta un importante obiettivo anche la depurazione delle acque reflue in collaborazione con Publiacqua e, nel 2019, saranno conclusi i lavori di collettamento di gran parte della frazione di Comeana, con recapito al depuratore di San Colombano. L’amministrazione proseguirà poi il percorso intrapreso per la realizzazione del primo lotto della Cassa di espansione a uso plurimo del fosso Collecchio, fondamentale per evitare gli allagamenti della parte bassa di Seano. Infine, sul fronte della raccolta porta a porta saranno individuate nuove forme d’incentivazione per consentire l’aumento della raccolta differenziata, che si è attestata al primo semestre del 2018 al 76,20%.

Sul fronte del Sociale è stato votato il passaggio al Consorzio dei Comuni della provincia di Prato e dell’Azienda Usl 4 denominato Società della Salute, che gestirà in forma diretta i servizi socio sanitari e socio assistenziali fino ad ora erogati separatamente da Asl e Comuni. Confermati anche per il 2019 gli interventi in campo alloggiativo per prevenire e rimuovere le cause di disagio socio economico, così come l’impiego di anziani in attività socialmente utili. Sarà incrementato il fondo di solidarietà sociale a favore dei più poveri ed è allo studio una forma di baratto fiscale per agevolare, tramite lavori socialmente utili, chi per ragioni sociali è in stato di morosità.

Per quanto riguarda la politica Urbanistica, l’assessore Francesco Paoletti sottolinea come a gennaio prenderà il via il procedimento per una variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico che tenderà a valorizzare il patrimonio edilizio presente nel territorio aperto, aprendo alla deruralizzazione dei fabbricati rurali e introducendo interventi volti a tutelare l’integrità e la bellezza delle nostre campagne. Allo studio poi l’elaborazione di alcuni percorsi partecipativi per coinvolgere la cittadinanza nella riqualificazione di alcuni spazi pubblici e piazze.

Sul fronte del Personale, nel 2019 è prevista l’assunzione di cinque persone, più una a tempo determinato per la Polizia municipale. L’amministrazione intende poi proseguire anche nel 2019 il sostegno alle Attività produttive presenti sul territorio e sono in programma sinergie con Regione e Provincia per valorizzare le produzioni di qualità e tipicità di Carmignano. Viene confermato anche per il prossimo anno il percorso intrapreso nel 2018 a sostegno delle Attività commerciali, con il bando che prevede incentivi a supporto di nuove o esistenti realtà produttive sul territorio. Bando che ha portato alla presentazione di tredici richieste di adesione, cinque per nuove attività e otto riguardanti realtà esistenti, attualmente in fase di verifica per controllarne la corrispondenza. La volontà dell’amministrazione è quella di riconfermare e riproporre il bando anche per il 2019. L’amministrazione sarà inoltre impegnata nell’ottenimento di stato di “Centro commerciale naturale” di alcune zone del Comune e sta lavorando per impostare una sorta di “fidelity card” per gli esercizi di vicinato.

Capitolo a parte sul settore Scuola. Molte le novità del 2018, che si è chiuso con l’acquisto di un nuovo scuolabus: una fra tutte la validazione del nuovo menù, che segue le linee guida regionali, ma anche l’attivazione della web app Menù Chiaro, che consente ai genitori di vedere in tempo reale cosa mangiano i propri figli a mensa, le informazioni nutrizionali e molto altro. Nel 2018 sono state inserite nuove pietanze e giornate a tema che, come sottolineato dall’assessore Tamara Cecconi, hanno riscosso molto gradimento. Tanti i progetti che proseguiranno nel 2019: “Buon Samaritano” per il recupero delle eccedenze alimentari della ristorazione scolastica; gli interventi a sostegno dei servizi educativi per la prima infanzia che consentono alle famiglie la conciliazione dei tempi casa/lavoro; l’erogazione di contributi per realizzare gli obiettivi del Pof, con particolare riguardo ai progetti per il riconoscimento e l’insegnamento delle discipline agli alunni affetti da disturbi dell’apprendimento; il progetto “Ritroviamoci dopo la scuola” per contenere la dispersione scolastica e gli interventi di sostegno educativo per i ragazzi portatori di disabilità. E poi ancora sono state riconfermate le attività estive e quelle per la promozione sportiva, e i progetti relativi a tematiche calde come ambiente, educazione civica e legalità, educazione ai corretti stili di vita e sostegno al disagio.

Carmignano si conferma poi Comune sempre più all’avanguardia e tecnologicamente avanzato: nel 2018 sono state aggiornate la Bussola della trasparenza e il progetto Open Bilancio e sono stati portati a termine numerosi interventi per garantire e migliorare la connettività del Comune e delle scuole. Il 2018 è stato anche l’anno dell’adozione della Carta d’Identità Elettronica, che ha mandato definitivamente in pensione quella cartacea, e dell’ingresso nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. E’ stato poi digitalizzato il sistema di richieste di accesso agli atti e, grande novità, è stata installata una nuova stazione meteo sull’edificio comunale.

Il 2018 è stato un anno ricco di successi anche per l’assessorato alla Cultura guidato da Stella Spinelli, che si è chiuso con un’Antica Fiera di Carmignano da record, con oltre 2500 presenze in soli tre giorni. Il 2018 è stato anche l’anno della prima edizione di Ognissanti Suona il Jazz, e poi delle tante grandi e piccole iniziative culturali e non solo che nel corso di questi dodici mesi hanno allietato e fatto riflettere tantissimi cittadini. Il 2018 è stato segnato anche dall’ampliamento degli spazi e dell’orario di apertura della Biblioteca Comunale Aldo Palazzeschi di Seano, così da rispondere alle richieste di un’utenza in costante aumento. Tra gli obiettivi del 2019, quello di realizzare un vero e proprio Parco Artistico e Archeologico del territorio, un’entità con vita propria in grado di coadiuvare il lancio del territorio dal punto di vista culturale e turistico. Proseguiranno poi le attività per rendere fruibile e aperta al pubblico la Casa Studio Quinto Martini, i cui lavori si concluderanno in primavera; sarà poi recuperato il Museo della Vite e del Vino con la realizzazione di nuovi spazi di promozione locale. E’ intenzione dell’amministrazione quella di inaugurare un programma di educazione permanente che comprenda tutte le forme artistiche legate al Teatro in strada del San Michele. Allo studio, inoltre, nuove idee per rendere l’estate carmignanese sempre più ricca e attrattiva, ma soprattutto di qualità, con iniziative che vedranno protagonista anche l’Antica Rocca di Carmignano: novità dell’estate 2019, un festival di Cantautorato Rock.

Infine il Turismo: è in corso il progetto dell’anno leonardiano, che consisterà nella realizzazione di sentieri rinascimentali che collegano le Cascine di Tavola a Poggio, Artimino, Pontormo e Bacchereto. E’ già stato affidato a due storici professionisti esperti in materia un progetto di un libro su Leonardo a Bacchereto ed è intenzione dell’amministrazione quella di promuovere uno spettacolo a Bacchereto e Vinci, ricostruendo tutto il paese dell’epoca leonardiana.

Fonte: Comune di Carmignano

