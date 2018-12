Nuova illuminazione in Lungarno Santa Rosa a Firenze

Nuova illuminazione in Lungarno Santa Rosa, nell’area a ridosso tra il complesso Asl e l’ex gasometro: a breve partiranno i lavori per la sostituzione dei lampioni, come previsto in una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore all’ambiente Alessia Bettini. I lavori costeranno 40 mila euro. “Da tempo – commenta Bettini - i residenti chiedono una maggiore illuminazione della zona: con questo intervento miglioreremo sensibilmente le condizioni di illuminazione dell’area di Lungarno Santa Rosa antistante il distretto sanitario e del giardino lungo le mura. Più luce significa più sicurezza, più tranquillità, più vivibilità”. E’ prevista la completa sostituzione delle componenti elettriche e dei pali di sostegno, mentre saranno riutilizzati per quanto possibile i cavidotti esistenti allo scopo di limitare nuovi scavi e manomissioni di suolo pubblico. L’impiego di apparecchi illuminanti con prestazioni più alte garantirà maggiori livelli di illuminamento con un numero di lampioni minore rispetto a quello attuale. I lavori saranno a cura di Silfi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

