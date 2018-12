Partono i cantieri alle scuole 'Carducci' e 'Banti' di Santa Croce: 600mila euro che coinvolgono anche la 'Albero Azzurro'

Il 2018 è stato un anno importante per gli investimenti del Comune di Santa Croce sull’Arno e, con orgoglio, possiamo dire che gli edifici scolastici sono stati al centro di questo piano di opere pubbliche. Pochi giorni fa abbiamo dato comunicazione del programma messo a punto e intrapreso nel concreto per la certificazione della prevenzione incendi nelle scuole, oggi siamo a comunicare che in data odierna (giovedì 27 dicembre) iniziano due di tre cantieri molto importanti, finanziati sul bilancio 2018, che riguardano la Scuola Primaria “G. Carducci”, la Scuola Secondaria di primo grado “C. Banti” di Santa Croce sull’Arno e la scuola d’infanzia “Albero Azzurro”. Un intervento che nel suo complesso mette in gioco 600.000 euro e che va a risolvere criticità che da anni riguardano questi plessi scolastici e che oggi trovano soluzione. Il progetto complessivo dei lavori è stato redatto dall’Arch. Filippo Bertucci e dall’Ing. Francesco Cattani che seguiranno anche la direzione lavori.

Alle scuole “Carducci” i lavori riguarderanno il consolidamento del solaio del primo piano, il ripristino del cemento armato del sottogronda e del marcapiano, interventi di impermeabilizzazione di alcuni porzioni della copertura, il ripristino dei controsoffitti del secondo piano, altre manutenzioni straordinarie puntuali e la realizzazione di un bagno per portatori di handicap. I lavori sono stati affidati alla ditta Ediltecna srl di Santa Maria a Monte, vincitrice della gara, che sfrutterà questi giorni di interruzione delle lezioni per le vacanze di Natale e che proseguirà il cantiere nei prossimi mesi, secondo un piano di lavoro concordato con la dirigenza scolastica, in modo che le attività scolastiche non siano interrotte in nessun modo.

Le scuole “Banti” saranno, invece, interessate dal completo rifacimento di tutti i servizi igienici in uso agli alunni e degli spogliatoi delle due palestre, oltre che dalla tinteggiatura interna; inoltre sarà modificato il sistema di scarico delle fognature nere ad oggi non completamente efficiente. I lavori sono stati affidati al Raggruppamento temporaneo d’imprese costituito dalle ditte Martino Costruzioni spa e Seti Works srl, entrambe di Fornacette. Anche in questo caso progettisti e Uffici Comunali hanno redatto un piano di lavori che fosse compatibile con le attività scolastiche e sportive, per cui il cantiere non andrà a lederne il normale svolgimento.

Il terzo lotto di lavori interesserà la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” e riguarderà sostanzialmente la manutenzione straordinaria del tetto; per quest’ultimo intervento sono ancora in atto le procedure di gara che saranno terminate in questi giorni, ma, anche in questo caso, i lavori potranno iniziare in corso di anno scolastico con l’obiettivo di risolvere quanto prima le infiltrazioni di acqua piovana.

A questi lavori si andrà ad aggiungere, inoltre, nel corso del 2019, l’intervento di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado “C. Banti”, plesso del capoluogo, che grazie al cospicuo cofinanziamento da parte della Regione Toscana, beneficerà di un’opera del valore di più di un milione di euro che riguarderà gli infissi, gli impianti termici e le coibentazioni delle coperture dell’intero complesso scolastico, lavori grazie ai quali i ragazzi potranno fruire un ambiente più confortevole ed idoneo e l’Amministrazione Comunale potrà ridurre sensibilmente i consumi energetici.

Come più volte abbiamo avuto modo di dire l’edilizia scolastica, insieme alla manutenzione delle strade, è stata al centro di questo mandato amministrativo: le nostre scuole offrono servizi di qualità a partire dall’offerta formativa fino ad arrivare ai servizi di supporto come la mensa e il trasporto scolastico; sono luoghi dove bambini e ragazzi trascorrono molto tempo e abbiamo ritenuto doveroso, da parte nostra, preoccuparci che esse rispondano sempre più a criteri che ne definiscano una qualità anche in termini strutturali.

Molto abbiamo fatto e molto resta da fare, per questo anche nel bilancio 2019 inseriremo ancora una volta importanti risorse sull’edilizia scolastica, perché l’investimento migliore che una Pubblica Amministrazione possa fare è quello rivolto alle nuove generazioni.

Santa Croce sull’Arno, 27 dicembre 2018

