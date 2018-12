Una tradizione immancabile quella del presepe vivente di Nocchi, frazione del comune di Camaiore, che da alcuni anni a questa parte viene rappresentato per il giorno di Santo Stefano (26 dicembre). Un tuffo nel passato in cui rivivranno i mestieri, le usanze e le abitudini della prima metà del novecento in cui sarà ambientata la nascita di Gesù. Il fotografo Stefano Dalle Luche ce lo ha mostrato con i suoi bellissimi scatti che vi proponiamo di seguito.

