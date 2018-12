Spaccano vetri di auto e fanno razzia vicino alla discoteca: arrestata coppia

Nella notte tra il 25 e il 26, i carabinieri del Norm di Arezzo hanno arrestato un 31enne ed una 30enne pregiudicati per furto aggravato in concorso. Nella loro auto sono stati trovati capi di vestiario, borse, occhiali da sole e altri oggetti risultati essere stati rubati poco prima dai veicoli parcheggiati in località Ripa dell’Olmo, nelle vicinanze di una discoteca. La coppia aveva infranto i vetri dei finestrini delle auto per fare incetta di tutto quello che si trovava all’interno. La refurtiva è stata restituita mentre gli arrestati sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.

Nella stessa nottata, ad Arezzo, è stato identificato un 31enne romeno destinatario di un ordine di carcerazione per 6 mesi di detenzione per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli o di oggetti atti allo scasso. L’uomo è stato condotto nel locale carcere.

