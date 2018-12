In auto con 600 grammi di oro e 13mila euro, denunciato

I finanzieri della Compagnia di Arezzo hanno eseguito un controllo su un’autovettura guidata da un aretino. Nel corso del controllo sono stati trovati oltre 600 grammi di oro puro in lamine di dubbia provenienza e tracciabilità, nonché 13mila euro in contanti e documentazione extracontabile. Sia il metallo prezioso, privo dei prescritti marchi di legge identificativi, sia il denaro sono stati sottoposti a sequestro e l'uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione e per violazione della normativa sull’oro. Sono in corso gli approfondimenti di natura fiscale.

Tutte le notizie di Arezzo