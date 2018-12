Falsi contratti di gas e luce, denunciate per truffa quattro persone

Continua a espandersi il fenomeno dei contratti falsi per forniture di gas e luce, nel Valdarno aretino sono state denunciate quattro persone. Tra Bucine e Montevarchi, in particolare a Levane, alcuni cittadini perplessi si sono recati dai carabinieri per alcune lettere. Si trattava di missive di conferma della avvenuta disdetta da parte di una nota azienda di energia elettrica, la quale dal canto suo era ancora volta ignara dell’accaduto.

I quattro denunciati - un cittadino marocchino, uno di origine brasiliana e due donne italiane - avrebbero quindi disdetto i contratti di fornitura dell’energia elettrica delle varie vittime e avrebbero stipulato falsi contratti di fornitura con una diversa azienda satellite. Il tutto accadeva a nome degli ignari cittadini e apponendo firme false, configurando così due reati quali la truffa e la sostituzione di persona.

I militari di Levane hanno dato subito avvio alle indagini che hanno poi portato a identificare e denunciare i quattro responsabili, collegati ad una società operante nel napoletano.

