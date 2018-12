Capodanno a Peccioli con la musica e il divertimento del gruppo 'iPop'

Come consuetudine il Comune di Peccioli, in collaborazione con la Proloco, i Rioni e la nuova Associazione dei Commercianti si prepara a brindare all’arrivo del nuovo anno con la festa che si svolgerà tra le vie del centro storico a partire dalle ore 22:00.

Quest’anno in Piazza del Popolo si esibirà la band “iPop” con uno spettacolo carico di energia, effetti scenici, intrattenimento e coreografie, che ripercorre le hit latin pop dance italiane ed internazionali più ricercate e di successo. La band “iPop” è composta da due cantanti un uomo e una donna e tre musicisti che insieme danno vita ad uno show unico nel suo genere e si completa con le “iGirls”, un corpo di ballo formato da due ballerine che, grazie ad interventi coreografici e cambi di abito, aggiungono all’esibizione ulteriori momenti di coinvolgimento e sensualità.

Al Centro Polivalente l’Associazione “Noi per Voi”, in collaborazione con il Gruppo Fratres Peccioli, organizzerà il “Cenone di Fine Anno” accompagnato dal ballo liscio. Nell’occasione il borgo sarà animato da varie iniziative per tutte le età, oltre a punti ristoro e bar.

Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo pirotecnico con fantastici fuochi d’artificio, visibili da via Bastioni, saluterà l’arrivo del nuovo anno.

Vi aspettiamo quindi a Peccioli per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, dell’allegria e della buona musica. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.comune.peccioli.gov.it o la pagina ufficiale Facebook dell’ufficio turistico del Comune di Peccioli

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa

