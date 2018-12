Empoli, la Befana dei Vigili del Fuoco verrà giù dal campanile

Per la seconda volta Empoli ospita la ‘Befana dei Vigili del Fuoco’. Anche nell’Epifania 2019 viene riproposta la manifestazione che ha riempito piazza Farinata degli Uberti di famiglie e bambini nella scorsa edizione.

L’associazione Centro Storico Empoli, col patrocinio del Comune di Empoli, in stretta collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e il Distaccamento di Empoli, presenta l’evento che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 6 gennaio, a partire dalle 17, in Piazza Farinata degli Uberti.

L’evento del 2018 ha avuto un notevole successo ed ecco che, grazie anche al sostegno della ditta dolciaria fiorentina Fallani Caramelle, con sede al Terrafino di Empoli, proprio a due passi dal distaccamento dei pompieri di Empoli, la Befana torna in piazza per calarsi dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea, anche grazie alla disponibilità della Propositura e di Don Guido Engels.

Un appuntamento che si ripete per la curiosità di tanti bambini che vorranno partecipare con le proprie famiglie e trascorrere una Befana sicuramente diversa. La Befana si calerà dal punto più alto di Empoli, quindi camminerà su uno dei tetti degli edifici attorno alla chiesa, poi con la scala scenderà in Piazza ai piedi della grande cometa che domina la fontana.

A seguire la tradizionale consegna ai bambini dei dolcetti offerti da Fallani.

L'evento vede la collaborazione della Compagnia di Sant’Andrea che organizza annualmente il Volo del Ciuco, oltre all'associazione Centro Storico di Empoli e a Confesercenti. Fondamentale il supporto della Misericordia e dei suoi volontari.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli