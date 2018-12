Lavori in città: ecco dove. Prosegue riqualificazione piazza delle Cure

La prosecuzione dei lavori di riqualificazione di piazza delle Cure e di sostituzione delle reti idriche e fognaria in lungarno dei Pioppi e via dell’Isolotto. Ma anche un nuovo allaccio all’acquedotto in via di Careggi e la realizzazione della pista ciclabile in via Cimitero del Pino. Sono solo alcuni dei nuovi interventi previsti la prossima settimana sulle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.

Ecco l’elenco.

Via del Giglio: per lavori edili da martedì primo gennaio la strada sarà chiusa all’altezza dei numeri civici 7-8. Termine previsto 31 dicembre 2019.

Via del Proconsolo: in questo caso si tratta di un intervento di ristrutturazione di palazzo con l’istituzione dal primo gennaio di un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 81R-87R. Il provvedimento sarà in vigore fino alle fine del 2020.

Sdrucciolo dei Pitti-via Toscanella: per il montaggio di un ponteggio mercoledì 2 gennaio in orario 9-18 le due strade saranno chiuse (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili}.

Piazza San Pancrazio-via della Spada: mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio per lavori al Museo Marino Marini saranno in vigore divieti di sosta (orario 7-18).

Via San Niccolò: per lavori edili da mercoledì 2 a venerdì 4 gennaio il tratto da via dell’Olmo a piazza dei Mozzi sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via di Careggi: inizieranno mercoledì 2 gennaio i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 4 gennaio il tratto da via Incontri a via Bolognese sarà chiuso (con deroghe per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via del Cimitero del Pino: da mercoledì 2 gennaio per lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile nel tratto da via di Ripoli a viale Europa sarà istituito un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) in vigore in orario 9-19. Termine previsto 5 gennaio.

Piazza delle Cure: continuano i lavori di riqualificazione. Da mercoledì 2 gennaio sarà istituito un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia da viale Volta e viale dei Mille. Il provvedimento sarà in vigore fino alla fine di febbraio.

Lungarno dei Pioppi-via dell’Isolotto: proseguono i lavori di sostituzione delle reti idrica e fognaria. Da mercoledì 2 gennaio scatteranno divieti di transito sul lungarno e in via dell’Isolotto tra via Abeti e via Signorini. Termine previsto 25 marzo.

Via Sassetti: per il sollevamento di materiali giovedì 3 gennaio nel tratto via degli Strozzi-via Anselmi saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri (orario 9-18).

Via dei Cerretani: per lavori edili giovedì 3 e venerdì 4 gennaio dalle 6 alle 19 è previsto un restringimento di carreggiata da via Rondinelli a piazza Santa Maria Maggiore.

Via di San Giovanni: venerdì 4 gennaio per lavori edili sarà chiuso dalle 9 alle 16 il tratto Borgo San Frediano-via dell’Orto (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via delle Casine-via Thouar: per installazione di una gru edile venerdì 4 gennaio in via delle Casine (da via San Giuseppe a via Ghibellina) e in via Thouar sarà istituito un divieto di transito in orario 6-18 (con deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze