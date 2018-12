Nuovo look per l’area giochi di piazza Tasso

Il parco giochi posizionato al centro di piazza Tasso sarà riqualificato. Partiranno nei prossimi mesi lavori per 90 mila euro, secondo quanto previsto da una delibera proposta dall’assessore Alessia Bettini e approvata dalla giunta comunale. Nel dettaglio saranno rifatte e riverniciate le cancellate che delimitano i campi da calcio e basket e il monumento, saranno ripristinati gli arredi, sarà ripristinata la pavimentazione e sistemata la superficie morbida smorza cadute posizionata sotto i giochi dei più piccoli. E’ intenzione dell’amministrazione procedere a una prima parziale sostituzione della ghiaia sotto i giochi con gomma colata. Anche le siepi saranno sistemate e arricchite di nuove piante nei punti dove mancano. “Passo dopo passo – commenta l’assessore Bettini – stiamo procedendo alla riqualificazione e alla sistemazione di moltissimi giardini e aree gioco della città, dal centro alle periferie: avere zone curate dove giocare, riposare, stare insieme, è un bel regalo per i nostri figli e per la nostra città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

