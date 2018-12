Lotta all'abuso di alcol, multati tre minimarket

Continua l’attenzione della Polizia Municipale alla lotta all’abuso di alcol. La notte scorsa una pattuglia ha sanzionato tre minimarket per mancato rispetto dell’ordinanza di chiusura alle 22. Si tratta di un’ attività in via Ghibellina, una in via della Scala e la terza in via Verdi. I tre gestori dovranno pagare un verbale da 450 euro per violazione dell’ordinanza. Complessivamente durante il servizio notturno sono stati controllati 166 minimarket.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze