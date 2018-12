Nel 2020 investimento da 400mila euro per la caserma dei carabinieri

I locali della Provincia che ospitano la Caserma dell’Arma dei carabinieri, vedranno una concessione più lunga e saranno rinnovati. L’amministrazione di Santa Maria a Monte durante l’ultimo Consiglio comunale di giovedì 27 dicembre ha approvato un programma di investimenti con un mutuo che sarà stipulato nel 2020 e la data di scadenza della concessione, che nel 2013 era stata fissata al 2042, è stata spostata al 2068. Il vecchio contratto non prevedeva la possibilità per il Comune di fare un piano di investimenti per la struttura, un edificio risalente agli anni ‘50 che ha bisogno di ammodernamenti. L’amministrazione comunale si impegna a stipulare un mutuo di 400mila euro nel 2020, ma per gli interventi urgenti un primo stralcio prevede lo stanziamento di 30mila euro prima di quella data.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte