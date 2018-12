A causa di una perdita di acqua via Benedetto Fortini è stata chiusa nel tratto da via del Larione a via Santa Margherita a Montici. Sul posto sono presenti i tecnici di Publiacqua e la Polizia municipale. E' stata prevista l'inversione del senso di marcia di via del Larione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

