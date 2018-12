Rapina Sovigliana, beccato da tatuaggi: confessa colpi a Stabbia e San Miniato

I poliziotti del Commissariato di Empoli, diretti dal dirigente Francesco Zunino, nella giornata di ieri hanno fermato l'autore della rapina al supermercato Eurospin di Sovigliana di Vinci consumata il 19 dicembre in occasione della quale, travisato ed armato di coltello, si era impossessato di circa mille eur dalle casse.

L'uomo, V.B. del 1981, italiano, residente nell'Empolese Valdelsa con problemi legati agli stupefacenti, era sospettato di essere l'autore anche delle rapine consumate il 17 dicembre presso il supermercato Eurospin di San Miniato e il 27 dicembre presso il supermercato Coop di Stabbia di Cerreto Guidi. Queste rapine venivano consumate, con la medesima tecnica, sempre da un uomo travisato e armato di coltello, le quali fruttavano circa tremila euro.

Nella giornata di ieri, la svolta nelle indagini, allorché l'uomo veniva individuato a bordo dell'auto utilizzata per commettere i reati sulla quale applicava una targa sottratta da un'auto destinata alla rottamazione.

Fermato nei pressi della sua abitazione, l'uomo è stato riconosciuto dai poliziotti, senza ombra di dubbio, da un tatuaggio che era risultato dalla visione delle immagini della video sorveglianza.

Negli uffici del Commissariato, l'uomo, messo alle strette, alla presenza del proprio difensore ammetteva le sue responsabilità. In considerazione della completa ammissione di responsabilità e del fatto che faceva rinvenire la targa e l'abbigliamento che aveva utilizzato per commettere le rapine, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà in attesa dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

