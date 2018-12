Rissa in abitazione a Firenze, coinvolte tre donne

Tre donne di nazionalità peruviana, di età tra i 21 e i 33 anni, durante la scorsa notte hanno scatenato tra loro una rissa in un appartamento di via Bianchi a Firenze. Le donne sono state identificate dalla polizia e rischiano una denuncia. Alcuni cittadini hanno chiamato la polizia, all'arrivo delle volanti una delle donne era a terra in strada davanti all'abitazione con ferite al collo e agli arti. Le altre due, una delle quali è stata sorpresa con due coltelli da cucina, sono state rintracciate nella casa. Accertamenti in corso sui motivi che hanno scatenato la rissa.

Tutte le notizie di Firenze