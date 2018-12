Rottura tubazione in via Fortini, il punto della situzione

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che questa mattina si è verificata la rottura di una tubazione su via Fortini. I nostri tecnici sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e allestire il cantiere.

Successivamente sono iniziati i lavori di riparazione che si concluderanno in serata. Problemi di approvvigionamento si registrano sulla stessa via Fortini e sulle vie comprese tra via del Larione e via San Bernardino da Siena.

Per quanto riguarda la viabilità la stessa via Fortini è chiusa da via Santa Margherita a Montici a via del Larione.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto sta provocando loro.

Fonte: Publiacqua

