Successo per 'Up&Down' all'evento di Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus

Strepitoso successo al Palazzo dei Congressi per l’evento benefico promosso da Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus e da Fondazione Pisa, con il patrocinio di Università di Pisa, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Cesvot. Tutto esaurito per lo spettacolo “Up & Down” di Paolo Ruffini con la compagnia livornese Mayor Von Frinzius in scena con sei attori disabili.

I biglietti in vendita sul circuito Viva Ticket e nelle rivendite in città sono andati esauriti in pochi giorni e, nella serata dello spettacolo, domenica 23 dicembre, più di 800 sono stati i partecipanti all’evento il cui ricavato finanzierà La Bancarella delle Sensazioni, il progetto di inclusione sociale degli ospiti disabili del Centro Le Vele. In parallelo con lo spettacolo, dentro il Palazzo dei Congressi, gli educatori e il personale delle Vele, il Centro socio-sanitario gestito dalla Fondazione Dopo di Noi, hanno allestito la piccola mostra di oggetti in ceramica dipinta realizzati dai disabili nel corso di laboratori organizzati da Terra Rossa Lab ceramica all’interno della residenza. Ha superato i mille euro il ricavato della vendita di orecchini, quadri, addobbi natalizi in ceramica, grazie alle libere offerte del generoso pubblico presente all’evento.

Obiettivo del progetto La Bancarella delle Sensazioni è favorire l’evoluzione del processo terapeutico degli ospiti del Centro, aprendo l’opportunità di un percorso riabilitativo mirato al reinserimento o all’inserimento sociale e lavorativo.

Soddisfatto dello straordinario successo della serata il presidente della Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus,Francesco Barachini, che ha ringraziato la Fondazione Pisa per il supporto, gli enti patrocinanti, le associazioni di volontariato che hanno collaborato all’evento e il personale e gli educatori del Centro Le Vele. Una serata briosa e travolgente grazie all’umorismo di Paolo Ruffini e alla improvvisazione degli attori down protagonisti dello spettacolo, che hanno coinvolto il pubblico in sala in simpatici siparietti e gag che hanno strappato sorrisi e applausi e mosso alla riflessione sul tema della disabilità.

Fonte: Ufficio Stampa

