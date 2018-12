Suv radiato era parcheggiato in strada, confiscato

Era parcheggiato da giorni all’Isolotto senza targa e gli agenti della Polizia Municipale intervenuti hanno scoperto che era stato radiato dalla circolazione. Per il mezzo, un suv di grossa cilindrata, è quindi scattata la confisca mentre l’intestatario dovrà pagare sanzioni per oltre 1.300 euro Il fatto risale a ieri mattina quando una pattuglia del distaccamento dell’Isolotto è intervenuta, dopo alcuni segnalazioni di un cittadino, in via Canova. In un’area limitrofa gli agenti hanno notato un suv Mercedes di grossa cilindrata parcheggiato senza targa. Da alcuni accertamenti è emerso che il mezzo, risultato intestato a una società di Roma, era stato radiato il 2 ottobre per essere portato fuori dal territorio nazionale e quindi non poteva più circolare né sostare in Italia. Diversi i verbali elevati dagli agenti: uno da 849 euro per mancanza di copertura assicurativa con sequestro ai fini della confisca, uno da 85 euro per veicolo senza targa (con fermo amministrativo di tre mesi) e uno non pagabile al momento (il cui importo variabile da 419 a 1.682 euro sarà deciso dal Prefetto) con confisca del mezzo perché radiato dalla circolazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

