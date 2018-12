Non si ferma all'Alt: era senza patente e assicurazione

I carabinieri di Pistoia hanno intimato l’alt ad una Alfa Romeo che stava transitando in via dei Salici a Stazione Masotti nel cuore della scorsa notte, ma il conducente lo ha ignorato e dopo un breve tentativo di fuga con l’auto, ne ha tentato uno a piedi andando a finire in una stradina senza sfondo ove è stato bloccato.

L’uomo un 31enne, cittadino rumeno pluripregiudicato e domiciliato a Montecatini terme, è stato condotto nel comando di viale Italia a Pistoia per i necessari accertamenti dai quali è risultato essere un vero e proprio recordman delle infrazioni al codice della strada. Con quella di questa notte infatti, è la ottava volta che viene denunciato per guida senza patente perché mai conseguita. Inoltre l’auto sulla quale viaggiava, di proprietà di un conoscente, era priva di copertura assicurativa e revisione. L’uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato, così come prescrive la legge di assumere la custodia e il trasporto del mezzo che è stato quindi sequestrato ed affidato in custodia giudiziale ad un officina autorizzata.

Complessivamente sono state comminate al 31enne e al proprietario del mezzo in qualità di obbligato in solido, sanzioni amministrative per oltre ottomila euro. E per ultimo, anche in conseguenza dei precedenti di polizia risultati sul suo conto per reati contro il patrimonio, gli è stato notificato un divieto di ritorno nei comuni di Bientina e Calcinaia comminatogli dal Questore di Pisa, per il quale vi era una segnalazione di rintraccio in banca dati delle forze di polizia.

Fonte: Carabinieri di Pistoia

Tutte le notizie di Pistoia