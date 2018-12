Furti a Pisa, Bonanno: "Ancora più impegno per la sicurezza"

In merito al furto che ha subito il titolare dell’esercizio commerciale Eredi Vincenti interviene con una nota l’assessore alla sicurezza del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno: "Massima vicinanza e ancora più impegno per aumentare il livello di sicurezza".

L’assessore Giovanna Bonanno commenta: "Manifesto la mia vicinanza e solidarietà al titolare del negozio Eredi Vincenzi per questo disdicevole episodio avvenuto la scorsa notte. Comprendo l’amarezza per l’accaduto e me ne rammarico. Ritengo doveroso evidenziare come la sicurezza dei cittadini sia la nostra priorità e su questo fronte abbiamo aumentato tantissimo i controlli, da parte della polizia municipale, mettendoli in raccordo con le altre Forze dell'Ordine al fine di contrastare i fenomeni di microcriminalità.

Lavorerò sempre di più, con ancora più impegno, insieme a tutti gli agenti che stimo moltissimo per il lavoro che fanno al fine di togliere Pisa dalla top ten delle città italiane per numero di furti in abitazione e negli esercizi commerciali. Il prossimo anno, grazie al bilancio che abbiamo approvato da poco, avremo più personale e più telecamere per garantire un controllo ancora più capillare del territorio", conclude l’assessore.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

