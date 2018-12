A Poggio Valicaia Tree-sitting per alberi di Natale: è possibile affidare gli abeti al Parco

Chi per queste feste ha acquistato un albero di Natale con radici in vaso, e non ha dove tenerlo per i prossimi mesi, da domenica 6 gennaio 2019 lo può affidare al Parco di Poggio Valicaia, sulle colline di Scandicci (via della Poggiona): l'abete sarà innaffiato e curato dai giardinieri e potrà essere ripreso dai proprietari per il Natale 2019, dietro contributo di un euro al mese (10 euro comprensivi di tutto per chi lo lascia da gennaio a dicembre 2019); nel caso in cui l'albero rimanga in affido per 24 mesi e il proprietario non voglia riprenderlo, verrà piantato nel Parco. Qualora durante l'affido emergessero delle esigenze specifiche, i proprietari saranno avvertiti e l'albero verrà portato in un vivaio per le cure necessarie. L'iniziativa è a cura della direzione del Parco di Poggio Valicaia; del “baby tree sitteraggio” e del monitoraggio della crescita si occuperanno giardinieri e vivaisti professionisti. Prima della consegna è necessario scegliere un nome per l'albero e scriverlo su un cartellino. Gli interessati possono mandare un messaggio privato su fb a Parco Poggio Valicaia, scrivendo nome e cognome del proprietario, un numero di cellulare e il nome dell'albero, dopodiché sarà concordato l'appuntamento per la consegna.

Fonte: Ufficio Stampa

