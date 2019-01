Oltre 55mila interventi dei vigili del fuoco toscani nel 2018. Una telefonata per ringraziarli

Un anno è già passato, un altro è già arrivato anche per i vigili del fuoco di tutta la Toscana. Dopo una serata di San Silvestro passata in caserma o in zone in cui veniva chiesto aiuto, è stato diffuso un video quest'oggi di una richiesta speciale pervenuta al comando di Firenze. "Sono una mamma, volevo farvi gli auguri di buon anno per tutto quello che fate. Vi siamo molto riconoscenti. Mi raccomando, state attenti. E la Santa Barbara vi protegga sempre. Buon anno a tutti voi". Così ha detto una voce amica che ha riscaldato il cuore degli operatori al lavoro nella nottata appena trascorsa.

Questa giornata è utile anche per fare un riassunto di tutti gli interventi dei pompieri. Ecco i dati diramati:

I Vigili del Fuoco della Toscana nel corso dell'anno 2018 hanno effettuato 55.767 interventi di soccorso così suddivisi : - Comando di Firenze 11.353 - Comando di Pisa 6.267 - Comando di Livorno 5.686 - Comando di Grosseto 5.669 - Comando di Arezzo 5.560 - Comando di Siena 5.257 - Comando di Lucca 4.726 - Comando di Prato 3.950 - Comando di Pistoia 3.946 - Comando di Massa Carrara 3.353

Tutte le notizie di Toscana