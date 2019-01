Ambiente, prima uscita del 2019 dell'associazione VicoVerde

Nuova uscita dell'associazione di Vicopisano VicoVerde e dei volontari ambientali, la prima del 2019. Appuntamento per tutti davanti alla ex scuola di San Giovanni alla Vena sabato 5 gennaio, alle 9.00, per pulire la frazione, i suoi spazi pubblici e le sue strade.

Coloro che volessero far parte del gruppo basta che portino un paio di guanti, per informazioni è possibile rivolgersi al presidente di VicoVerde, Guglielmo Grasso: 3286872304, vicoverde@hotmail.it.

Inoltre il "progetto Comune pulito", nato nel 2018 e coordinato da VicoVerde, con lo scopo di pulire e assicurare decoro agli spazi pubblici del territorio comunale, anche in base alle segnalazioni dei cittadini continuerà anche nel nuovo anno. Una sinergia che ha funzionato quella tra Amministrazione Comunale, ufficio ambiente del Comune, operai del Comune, volontari Caritas, cooperative Integro e Arnera, associazione Mukwano Onlus, amministratori e cittadini (che via via si sono uniti) che, con circa cento uscite di volontariato ambientale, ha portato più pulizia nel capoluogo e nelle frazioni. "Invito tutti a partecipare alle nostre uscite _ dice il presidente Grasso _ devo dire che è stata una soddisfazione vedere così tante persone stare insieme, tenere all'ambiente e adoperarsi per tutelarlo, con l'entusiasmo che ci contraddistingue andremo avanti anche quest'anno, sperando di essere sempre di più".

Una bella novità sarà la prima aiuola didattica del Parco del Volontariato a Vicopisano, curata da VicoVerde: "Come prima cosa vogliamo scrivere Vicopisano con le piante _ spiega Grasso _ anche per dare il benvenuto a visitatori e turisti oltreché per rendere più bello il parco per i cittadini e vorremo farlo con i bambini e alle bambine e coloro che vorranno partecipare alla piantumazione. Ne daremo notizia e coinvolgeremo tutti, sarà solo la prima aiuola da preparare insieme anche come auspicio che torni il verde ovunque, soprattutto sul nostro Monte Pisano ferito a cui non possiamo che volere più bene. Vi aspetto sabato 5 gennaio alle 9.00 a San Giovanni!".

