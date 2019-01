Da una settimana bloccato nel suo letto senza acqua e cibo: lo salva la polizia

Era bloccato a letto da giorni, senza riuscire a chiedere aiuto, bere o mangiare. Fortunatamente un parente, che non riusciva a contattarlo, ha chiamato la polizia che lo ha salvato. È accaduto nella zona Galluzzo a Firenze. L'uomo, un pensionato di 66 anni, è stato trovato febbricitante e in stato di forte disidratazione nella sua abitazione. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, lo hanno portato in ospedale dove è stato ricoverato. Secondo quanto emerso il 66enne, affetto da problemi di salute, si trovava bloccato a letto da circa una settimana nell'abitazione in cui vive da solo.

