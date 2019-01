Villaggio di Natale, giornata promozionale a Livorno

Giornata promozionale, domani giovedì 3 gennaio, per il Villaggio di Natale di piazza XX Settembre promosso dal CCN Piazza XX Settembre e dintorni. Il biglietto d’ingresso per ogni tipo di attrazione sarà infatti di 1 euro, mentre per i giochi a premi ( tiro a segno con pupazzi e pesca delle ochette) sono previsti sconti promozionali. Tante le attrazioni in offerta: scivoli, giostre, tagadà , automobiline, minitwister e drago volante…un vero luna park in miniatura nel cuore della città aperto dalle 15 alle 20.

Il Villaggio di Natale di piazza XX settembre, allestito dall’8 dicembre scorso, rimarrà aperto fino a domenica 6 gennaio. In occasione della Festa dell’Epifania è in programma una gran festa per le famiglie con animazioni, trucca bimbi, doni e musica.

Fonte: Comune di Livorno - ufficio stampa

