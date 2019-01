Affissioni, a Lamporecchio e Larciano il servizio torna in mano ai Comuni

Dal 1° gennaio il servizio Affissioni e pubblicità, così come deliberato dai Consigli Comunali, torna a gestione diretta dei Comuni. Pertanto si informano tutti i cittadini che chi avesse necessità di usufruire del servizio di pubbliche Affissioni o per pubblicità per i Comuni di Lamporecchio e di Larciano dovrà rivolgersi presso l’Ufficio unico dei tributi presso il Palazzo Comunale di Lamporecchio (2° Piano) Piazza Berni, 1 . L’ufficio affissioni è aperto nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Si consiglia di contattare preventivamente l’ufficio per concordare tempistiche di affissione e metodo di pagamento della tassa ai recapiti 0573/800666, 0573/838138 o alle seguenti mail s.bianchi@comune.lamporecchio.pt.it ,

d.bartolini@comune.larciano.pt.it . Maggiori informazioni saranno a disposizione sui siti www.comune.lamporecchio.pt.it e www.comune.larciano.pt.it

Fonte: Comune di Lamporecchio

Tutte le notizie di Lamporecchio