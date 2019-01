Arriva il 'Pacchetto scuola', contributo pieno per 264 famiglie

74mila euro erogate a 264 famiglie. E’ in liquidazione dagli ultimi giorni del 2018 il ‘pacchetto scuola’ 2018-2019, contributo regionale per il diritto allo studio. Il ‘pacchetto scuola’ è l’incentivo finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico.

Come già da alcuni anni il contributo viene corrisposto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo e di secondo grado sulla base di una serie di requisiti fra cui la residenza nel Comune di riferimento e l’ISEE (non superiore a 15.748,78 euro). La graduatoria che si è formata è conseguente al bando pubblicato nella prima parte del 2018, a Poggibonsi come negli altri quattro Comuni valdelsani che hanno adottato in sede di Conferenza Zonale la stessa tempistica. A seguire, dopo le relative verifiche, si è proceduto con la pubblicazione della graduatoria provvisoria per accogliere eventuali ricorsi. Al termine di tutta la procedura su 298 domande presentate, 264 sono state accolte. Ad ogni beneficiario viene erogato il totale del contributo standard previsto dalla Regione Toscana ovvero 280 euro, per una somma totale erogata che ammonta a 73.920 euro.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi