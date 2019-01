Due smartphone rubati e un tentato furto in centro a Prato

Due furti di smartphone, un tentato furto fallito. È accaduto nel centro storico di Prato ieri sera. La prima vittima è un 65enne a cui, verso le 20:30, è stato sottratto con destrezza il telefonino dalla tasca da parte di un giovane straniero che poi si è allontanato in compagnia di due sue connazionali. Il secondo episodio è avvenuto poco dopo, vittima stavolta un giovane in compagnia della propria fidanzata che è stato avvicinato da due ragazzi che, nel tentativo di farlo cadere a terra, gli hanno portato via lo smartphone che teneva in mano. Verso le 21:30 il terzo caso, un 35enne albanese che è stato avvicinato da tre giovani, probabilmente magrebini, che hanno tentato di bloccarlo contro un muro e rubargli il cellulare che teneva nella tasca del giubbotto. Al passaggio di un gruppo di persone, i tre hanno desistito e si sono allontanati velocemente inseguiti dalla vittima. Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato e fermato uno dei tre, un 20enne marocchino che è stato denunciato.

