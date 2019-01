Elezioni Montespertoli, il vice sindaco Alessio Mugnaini si candida

Alessio Mugnaini presenterà la sua candidatura a sindaco per Montespertoli. Lo farà preso la sala convegni i Lecci alle 18.00 di domenica 13 gennaio: "Mi sento un po' come il primo giorno di allenamento di una nuova stagione sportiva - commenta Alessio Mugnaini. "Emozionato e carico di entusiasmo, pronto per una nuova avventura che faccia tornare i montespertolesi a essere ancora più orgogliosi del proprio paese. Montespertoli ha bisogno di ascolto e impegno quotidiano, di più servizi e di una visione vicina a chi lo vive tutti i giorni. Montespertoli ha bisogno di tornare ad essere competitivo. Per questo ho deciso di mettermi ancora di più a servizio del mio paese e di candidarmi come Sindaco. Per tornare a crederci, tutti insieme." Al Centro “I Lecci” sarà allestita anche un’area gioco per i bambini e al termine della presentazione è previsto un apericena.

Fonte: Vivo Montespertoli

