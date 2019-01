Emergenze, urgenze e servizio sociale: Mirri presenta il suo libro al Teatro della Compagnia

La cooperativa sociale La Pietra d'Angolo vi invita alla presentazione del volume 'Emergenze, urgenze e servizio sociale' di Andrea Mirri, che si terrà il prossimo giovedì 10 gennaio al Teatro della Compagnia, Castelfranco di Sotto (PI) alle 18.30.

Il libro Emergenze, urgenze e servizio sociale, uscito per Carocci Editore a novembre 2018, nasce da un'esperienza pluriennale di coordinamento di servizi per l'emergenza-urgenza in campo sociale, che si è dovuta misurare con una scarsa produzione scientifica sul tema e con una grande eterogeneità di pratiche.

Il testo intende contribuire a delineare le coordinate teoric-metodologiche del lavoro di servizio sociale, sia per le emergenze di massa che per quelle personali e familiari, come nuovo ambito disciplinare e professionale.

Andrea Mirri, assistente sociale, consigliere dell'Ordine degli assistenti sociali della Toscana, coordina il servizio di emergenza-urgenza sociale dell'Azienda USL Toscana Centro e svolge attività di formazione sulla materia.

Durante la presentazione sono previsti interventi di esperti e operatori del settore e un saluto istituzionale delle autorità.

Al termine piccolo ristoro offerto ai presenti.

In collaborazione con Libreria Al Seminario, Carocci editore.

www.cooplapietradangolo.it

