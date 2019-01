Minaccia la moglie e le lancia vetri addosso: arrestato a Pistoia

I carabinieri della stazione di Viale Italia a Pistoia sono intervenuti questa mattina in un abitazione di Porta San Marco su richiesta di una 36enne che affermava di essere stata percossa e ferita dal marito, un 61enne con vari precedenti di polizia a suo carico. L’uomo, in stato di ubriachezza, avrebbe minacciato di morte e colpito la coniuge con dei cocci di bottiglia al culmine di un litigio maturato per motivi che non sono stati chiariti. L’uomo ha danneggiato mobili e suppellettili dell’appartamento. La donna, che è rimasta lievemente ferita ad un braccio, è ricorsa alle cure del pronto soccorso del San Jacopo: la prognosi è di una decina di giorni. È stato attivato anche il protocollo rosa. L'autore dell’aggressione è stato arrestato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Al momento si trova nelle camere di sicurezza dello stesso comando in attesa del processo per direttissima di domani.

