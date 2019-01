Tentano di disfarsi di 28 grammi di marijuana: arrestato un 20enne

Nel pomeriggio di oggi a Lucca la polizia ha arrestato Bah Pamodou, gambiano del 99, richiedente asilo, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Le volanti lo hanno fermato in compagnia di altri 2 richiedenti asilo dopo aver notato movimenti sospetti dietro piazzale don baroni.

Alla vista degli agenti i tre individui hanno cercato di disfarsi dei sacchetti di droga gettandoli nel campo, ma sono stati recuperati dai poliziotti, per un totale di 28 grammi.

Gli altri due erano incensurati per cui sono stati denunciati a piede libero. Il gambiano, senza fissa dimora, vantava già un arresto per spaccio, per cui per lui è scattato l'arresto.

