Terza edizione per i laboratori dedicati alla musica popolare

Quattro laboratori dedicati alla musica popolare, che partiranno il 12 gennaio per concludersi il 13 aprile. Novità di quest’anno è che l’iniziativa, oltre che agli appassionati, si rivolge anche ai docenti (i laboratori infatti sono in fase di riconoscimento come corsi di formazione per il docente). Ad aprire il ciclo sono i Vincanto che faranno un focus sul mondo dell'infanzia nei canti popolari italiani: ninne nanne, filastrocche e giochi cantati, un repertorio con una potenzialità educativa al contempo musicale, linguistica, sociale e culturale. Il laboratorio toccherà diversi temi centrali nella vita di tutti, come la nascita e la morte, il cibo e la fame, la guerra. Sarà un laboratorio capace di unire l'esplorazione della voce parlata e cantata, la dimensione corale e polivocale, il movimento e il gioco.

Gli appuntamenti continuano il 9 febbraio con un laboratorio sui canti popolari del mondo condotto da Edoardo Materassi, il 2 marzo con i ritmi e le percussioni di Ettore Bonafé e si concludono il 13 aprile con i balli popolari toscani e i balli-gioco, laboratorio condotto da Sabina Gala.

Tutti gli appuntamenti, ciascuno della durata di 3 ore, saranno di sabato, dalle 15h alle 18h presso la sede dell’Accademia della Chitarra di Pontedera.

Per informazioni e prenotazioni: inviare una e-mail a segreteria@accademiachitarra.it

o telefonare allo 0587212124 dal lun. al ven. in orario 15h-19h

Fonte: Ufficio Stampa

