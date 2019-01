Un 2019 con Uisp nel segno delle passeggiate della salute: gli appuntamenti

Un 2019 con Uisp nel segno delle passeggiate della salute. Gennaio si apre con i nuovi appuntamenti or-ganizzati una volta al mese nei diversi quartieri di Firenze. Le passeggiate hanno lo scopo di valorizzare lo sport come attività fisica volta a mantenere in efficienza il corpo, puntano al tempo stesso su partecipazione e socializzazione. Per questo le camminate sono accessibili a tutti e indicate per qualsiasi tipo di prepara-zione atletica.

La partecipazione alle passeggiate è libera e gratuita. Non è prevista la prenotazione. È sufficiente presen-tarsi il giorno della passeggiata all'orario e nel luogo indicati. Le Passeggiate della Salute nei Quartieri sono organizzate da Comune di Firenze, Azienda Sanitaria Firenze e Società della Salute di Firenze in collabo-razione con UISP e CRAL.

Questo il programma dei primi tre mesi dell’anno.

Quartiere 1

SABATO 5 GENNAIO 2019 Camminata "della Befana" nel verde Ritrovo e partenza: ore 9.30 piazza Pitti (davanti Palazzo Pitti)

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 Uno sguardo sulla città Ritrovo e partenza: ore 9.30 piazza Ognissanti (davanti Chiesa Ognissanti)

SABATO 2 MARZO 2019 Nel silenzio Ritrovo e partenza: ore 9.30 piazza Poggi (Torre San Niccolò)

Quartiere 2

Calendario in fase di definizione

Quartiere 3

SABATO 19 GENNAIO 2019 La graziosa frazione di Rimaggio Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali SABATO 16 FEBBRAIO 2019

Intorno al Galluzzo Ritrovo e partenza: ore 9,30 viale Tanini (Centro Anziani CAMPA – davanti allo stadio)

SABATO 16 MARZO 2019 Aspettando la primavera: piazzale, Pian dei Giullari e Montici Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza Poggi (Torre San Niccolò)

Quartiere 4

SABATO 12 GENNAIO 2019 Il “presepe animato” Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri (sede Quartiere 4)

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 Verso Scandicci alto Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri (sede Quartiere 4)

SABATO 9 MARZO 2019 Dall’aeroporto al Quartiere 4 Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri (sede Quartiere 4)

Quartiere 5

SABATO 26 GENNAIO 2019 Indietro nel tempo: Rifredi antica Ritrovo e partenza: ore 9,30 via Fanfani (Circolo Lippi)

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 Indietro nel tempo: tomba etrusca della Montagnola Ritrovo e partenza: ore 9,30 Via R. Giuliani 518 (c/o Atletica Castello)

SABATO 23 MARZO 2019 Indietro nel tempo: tombe etrusche alla Castellina Ritrovo e partenza: ore 9,30 via di Castello (ingresso Villa Reale)

Per informazioni: UISP Comitato di Firenze Tel. 055.6583505 firenze@uisp.it

Fonte: Uisp Firenze

