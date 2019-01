I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze del nucleo sommozzatori e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti in Località Le Sieci, per recuperare il corpo senza vita di una donna di 74 anni, nel fiume Arno. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Notizia in aggiornamento

